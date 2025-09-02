Истребитель Су-57 / © Associated Press

На фоне напряженных отношений с США Индия рассматривает варианты закупки новых истребителей. Россия, пытаясь заинтересовать Нью-Дели, предлагает беспрецедентный шаг — локализацию производства самолетов Су-57 на территории Индии.

Об этом сообщает ANI.

По данным индийской стороны, Нью-Дели необходимо как минимум две-три эскадрильи современных самолетов. Среди основных претендентов на закупку — российский Су-57 и американский F-35.

Чтобы заинтересовать Нью-Дели, Россия исследует, как оптимально организовать производственные мощности в самой Индии. Одной из возможных площадок называют завод Hindustan Aeronautics Limited в Нашике, где уже собирают Су-30МКИ по лицензии. Предприятие может быть адаптировано под производство Су-57, а к процессу также способны подключиться другие индийские центры, работающие с оборудованием российского происхождения.

Эти переговоры проходят на фоне активизации оборонных консультаций между Нью-Дели и Москвой, несмотря на напряженные отношения Индии с США из-за таможенных споров и жесткой риторики Вашингтона.

Россия уже неоднократно предлагала Индии Су-57, а также продвигала свои системы противовоздушной обороны С-400 и С-500.

Ранее Индия более 10 лет участвовала в совместном проекте по разработке истребителя пятого поколения, но отказалась из-за разногласий. В то же время эксперты не исключают возвращения к сотрудничеству «учитывая международную ситуацию».

Тем временем США активно лоббируют продажу F-35 для индийских Военно-воздушных сил. Однако Нью-Дели параллельно развивает собственный проект истребителя пятого поколения. Ожидается, что первый полет национального самолета состоится в 2028 году, а поставка на вооружение возможна уже около 2035-го.

Заметим, что российский истребитель пятого поколения Су-57 должен был стать ответом Москвы на американские F-22 и F-35. Однако на практике самолет так и не оправдал ожиданий. Эксперты все чаще называют этот истребитель одним словом: неудача.