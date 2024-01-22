Россия получает от КНДР ракеты для войны в Украине: Великобритания передала ООН спутниковые снимки

На снимках видны три русских корабля: "Майя", "Ангара" и "Мария".

Великобритания направила в ООН спутниковые снимки, которые могут доказать поставки России северокорейских ракет. Журналисты, обнародовавшие информацию, ссылаются на отчет военной разведки.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Как отмечается, спутниковые снимки были сделаны с сентября прошлого года до декабря. На них видны три русских корабля: "Майя", "Ангара" и "Мария". На снимках зафиксирована погрузка контейнеров на российские суда в северокорейском порту.

В то же время, РФ не признает получение ракет от КНДР, однако Соединенные Штаты и союзники уверены в этом. Официальный представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Россия получила от КНДР некоторое количество ракет и пусковые установки и уже как минимум одну ракету выпустила по Украине во время массированного удара 30 декабря.

Напомним, что президент России Владимир Путин из-за дефицита вооружения обратился к главе Северной Кореи Ким Чен Ина с просьбой предоставить баллистические ракеты малой дальности и более одного миллиона артиллерийских снарядов.

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