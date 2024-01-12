Россия получает почти половину технологий для оружия от компаний из США и ЕС – исследователи

По словам исследователей, в российском оружии были найдены технологии таких компаний как Intel, AMD и других.

Россия до сих пор избегает санкций в отношении технологий, необходимых армии для войны против Украины. Так недавно РФ импортировала электронику "высокого приоритета" почти на 9 млрд долл., которую США и их союзники запретили ввозить в страну-агрессор.

Об этом говорится в совместном отчете американских и украинских исследователей, сообщает Business Insider.

Какие западные технологии Россия до сих пор импортирует

Издание уточнило, что Россия в основном импортировала с Запада микрочипы, подшипники, навигационные системы и другую электронику, используемую Кремлем для своих ракет, беспилотников и бронетехники.

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За первые 10 месяцев 2023 года, по меньшей мере, 43,9% этой импортированной техники было первоначально изготовлено компаниями со штаб-квартирами в США и странах-союзниках. Об этом говорится в совместном исследовании мозгового центра Международной рабочей группы по санкциям против России Ермака-Макфола и аналитического центра Киевской школы экономики.

Только американские производители сделали вклад по крайней мере в 27% техники, найденной в российском оружии за этот период, говорится в отчете.

В общем, передовые технологии, импортируемые Россией в те месяцы, оцениваются в 8,77 млрд дол.

По оценкам группы исследователей, санкции против РФ в определенной степени сработали. Так, количество передовой электроники, импортируемой Москвой для военных нужд, сократилось на 10% с начала полномасштабной войны.

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РФ получает технологии Intel, Advanced Micro Devices и Texas Instruments

Однако большая часть этих технологий все еще происходит от американских компаний, таких как Intel, Advanced Micro Devices и Texas Instruments, говорится в отчете.

По данным исследователей, с января по октябрь 2023 года для российского оружия было импортировано товаров от Intel на сумму не менее 351 млн дол. Еще на 269 млн. дол. технологий поступили от компании Analog Devices, базирующейся в Массачусетсе.

Из этого количества товары на 174 млн дол. первоначально были изготовлены компанией AMD. Товары еще на 140 мл. поступили от компании Texas Instruments.

В отчете отмечается, что компоненты производства всех этих компаний были найдены в российском оружии, извлеченном из поля боя. И это несмотря на прекращение всеми этими компаниями продаж в Россию.

"Очевидно, что Россия продолжает получать большие объемы товаров, которые мы считаем особенно важными для военной промышленности", — указывают исследователи.

Кто поставляет России товары для военной промышленности

В отчете говорится, что эти товары в основном продавались и отправлялись в РФ через Китай и Гонконг. При этом почти 70% поступало из обоих регионов.

Китайские технологии составили 44,7% импортируемых компонентов для российского оружия в течение первых трех кварталов 2023 года. Это больше, чем из США, но меньше количества импортируемых технологий из стран западной коалиции, в которую входят Южная Корея и Япония.

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По оценкам исследователей, Россия все еще нуждается в передовой западной электронике для своего оружия, а это значит, что экспортный контроль все еще может быть эффективным для сдерживания бомбардировок со стороны Москвы и атак беспилотниками.

"Однако необходимы значительные изменения в текущем подходе к правоприменению, чтобы повысить их эффективность", – говорится в сообщении.

Исследователи призвали законодателей на Западе усилить ограничения в отношении стран, действующих как сторонние продавцы, и привлечь частный сектор к лучшему саморегулированию для соблюдения санкций.

Издание отметило, что этот общий отчет появился сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил 9 января, что санкции Запада омрачены лазейками.

Напомним, осенью 2023 года издание The Guardian сообщило, что Украина передала странам G7 (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) тайный документ с отчетом о том, что применяемые Россией дроны-камикадзе Shahed имеют многие европейских запчастей.

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