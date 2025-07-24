ракетный удар по Украине

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Россия приобрела у индийской компании мощную взрывчатку, которую государство-агрессор может использовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Reuters

Еще в декабре 2024 года индийская компания Ideal Detonators Private Limited отправила в РФ две партии октогена стоимостью более 1,4 млн долларов. Получатели — предприятия в Самарской области, которые занимаются производством взрывчатки.

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Согласно данным индийской таможни, одну партию на 405 200 долларов приобрела компания «Высокотехнологичные системы инициирования», которая производит неэлектрические средства взрывания.

Другую партию, на сумму более 1 млн долларов, получил производитель взрывчатых веществ «Промсинтез».

Чиновник индийского правительства, непосредственно знакомый с этой поставкой, подтвердил продажу взрывчатки россиянам.

Октоген (HMX) — сверхмощное взрывчатое вещество, которое применяют в производстве ракетного топлива, боеголовок, торпед и других взрывных устройств. Октоген известен как «высококачественная взрывчатка», что означает, что он быстро детонирует и предназначен для максимального разрушения.

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Правительство США определило октоген как «критически важное вещество для военных усилий России» и предостерегло финансовые учреждения от содействия любой продаже этого вещества Москве.

О продаже октогена российским фирмам ранее не сообщалось.

По словам трех юристов, специализирующихся на санкциях, Министерство финансов США имеет полномочия накладывать санкции на тех, кто продает России октоген и подобные вещества.

Напомним, ранее стало известно, что до конца 2025 года в России ожидают приезда 1 млн рабочих из Индии, которыми хотят компенсировать дефицит рабочей силы.

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