Россия получила новый удар: Турция сокращает закупку нефти после атак Украины

Нефтяной танкер / © Associated Press

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В июле Турция снизила объемы импорта нефти из российских портов, а уже в августе может сократить их еще сильнее.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным LSEG, в прошлом месяце Турция получила около 900 тысяч тонн российской нефти. Для сравнения, в июне этот показатель составил около 1,2 миллиона тонн.

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Больше всего сократились поставки через Черное море. В июле они составили более 300 тысяч тонн против около 600 тысяч тонн месяцем ранее.

Проблемы с экспортом российской нефти возникли на фоне активизации украинских ударов по нефтяной инфраструктуре РФ. В частности, в июле объемы отгрузки через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сократились примерно на 20%.

Нестабильной также оставалась работа нефтяного терминала в Новороссийске, из-за которого Россия осуществляет значительную часть морского экспорта.

Ситуация может усугубиться для Москвы и в августе. По оценкам LSEG, в текущем месяце Турция может получить лишь около 200 тысяч тонн нефти из российских черноморских портов.

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Ожидается прибытие в Турцию двух танкеров с казахстанской нефтью KEBCO. В то же время, поставки российских сортов CPC Blend или Urals пока не запланированы.

На фоне перебоев с российскими поставками Турция стала более активно искать альтернативные источники сырья.

Трейдеры отмечают, что Анкара пытается диверсифицировать импорт, чтобы снизить зависимость от поставок через Черное море. В частности, в августе Турция планирует осуществить нетипичный для себя импорт нефти из Бразилии и Гайаны.

В то же время турецкие власти ранее уже выражали обеспокоенность из-за атак на танкеры, связанные с Россией, вблизи турецких вод. В Анкаре отмечали, что подобные инциденты создают дополнительные риски для безопасности судоходства и региональной торговли.

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Таким образом, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру постепенно влияют не только на экспорт РФ, но и на поведение одного из ее ключевых покупателей Турции.

Ранее сообщалось, что Турция предложила России и Украине ввести мораторий на удары по торговым судам в Черном море на фоне обострения атак на гражданское судоходство.

Мы ранее информировали, что после украинской атаки на Новороссийск возле порта прекратили работу два крупнейших зерновых терминала России.

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