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Россия получила новый удар: Турция сокращает закупку нефти после атак Украины
Причиной стали проблемы с отгрузкой сырья из-за российских черноморских терминалов после атак украинских беспилотников.
В июле Турция снизила объемы импорта нефти из российских портов, а уже в августе может сократить их еще сильнее.
Об этом сообщает Reuters.
По данным LSEG, в прошлом месяце Турция получила около 900 тысяч тонн российской нефти. Для сравнения, в июне этот показатель составил около 1,2 миллиона тонн.
Больше всего сократились поставки через Черное море. В июле они составили более 300 тысяч тонн против около 600 тысяч тонн месяцем ранее.
Проблемы с экспортом российской нефти возникли на фоне активизации украинских ударов по нефтяной инфраструктуре РФ. В частности, в июле объемы отгрузки через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сократились примерно на 20%.
Нестабильной также оставалась работа нефтяного терминала в Новороссийске, из-за которого Россия осуществляет значительную часть морского экспорта.
Ситуация может усугубиться для Москвы и в августе. По оценкам LSEG, в текущем месяце Турция может получить лишь около 200 тысяч тонн нефти из российских черноморских портов.
Ожидается прибытие в Турцию двух танкеров с казахстанской нефтью KEBCO. В то же время, поставки российских сортов CPC Blend или Urals пока не запланированы.
На фоне перебоев с российскими поставками Турция стала более активно искать альтернативные источники сырья.
Трейдеры отмечают, что Анкара пытается диверсифицировать импорт, чтобы снизить зависимость от поставок через Черное море. В частности, в августе Турция планирует осуществить нетипичный для себя импорт нефти из Бразилии и Гайаны.
В то же время турецкие власти ранее уже выражали обеспокоенность из-за атак на танкеры, связанные с Россией, вблизи турецких вод. В Анкаре отмечали, что подобные инциденты создают дополнительные риски для безопасности судоходства и региональной торговли.
Таким образом, атаки на российскую нефтяную инфраструктуру постепенно влияют не только на экспорт РФ, но и на поведение одного из ее ключевых покупателей Турции.
Ранее сообщалось, что Турция предложила России и Украине ввести мораторий на удары по торговым судам в Черном море на фоне обострения атак на гражданское судоходство.
Мы ранее информировали, что после украинской атаки на Новороссийск возле порта прекратили работу два крупнейших зерновых терминала России.