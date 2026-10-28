Россия получила рекордные $2,76 млрд за неделю от экспорта нефти: такого не было с начала войны

РФ рекордно зарабатывает на нефти / © ТСН.ua

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За прошлую неделю стоимость морского экспорта российской нефти выросла до 2,76 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

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По данным агентства, стоимость морских поставок российской нефти за неделю увеличилась примерно на 430 млн долларов — до 2,76 млрд долларов. Это рекордный уровень за время полномасштабной войны.

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Рост выручки произошел, несмотря на снижение цен на российскую нефть марки Urals. Это падение компенсировало существенное увеличение объемов отгрузки и удорожания нефти сорта ESPO.

Согласно данным отслеживания судов и отраслевыми отчетами, за неделю, завершившуюся 25 октября, 37 танкеров загрузили около 26,93 млн баррелей российской сырой нефти.

Для сравнения, неделей ранее 31 танкер скачал 21,87 млн баррелей.

В то же время, как отмечает Bloomberg, Россия отгрузила наименьший объем нефти более чем за месяц, хотя работа ее главного балтийского порта быстро возобновилась после предварительной остановки.

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За четыре недели до 25 октября средние объемы российского нефтяного экспорта сократились до 3,55 млн баррелей в сутки. Это на 30 тыс. баррелей в сутки меньше, чем за период до 18 октября, и самый низкий показатель за пять недель.

Основными покупателями российской сырой нефти остаются Китай и Индия. Однако определить конечного получателя отдельных партий груза удается не всегда: для этого суда должны пройти значительную часть маршрута.

Поэтому в данных о многих недавних отгрузках как пунктах назначения указаны только промежуточные остановки, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть выросли примерно на 3% и достигли наивысшего уровня за пять месяцев из-за новых атак в Саудовской Аравии.

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Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты начали сокращать военное присутствие на базах Ближнего Востока и выводить часть дипломатического персонала из региона.

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