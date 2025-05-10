Россия получит от Ирана пусковые установки для ракет: подробности

Флаг Ирана и России / © Associated Press

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Иран в ближайшее время планирует осуществить очередную поставку вооружения в Россию. На этот раз речь идет о пусковых установках для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые Кремль может использовать в войне против Украины.

Об этом сообщило издание Reuters.

По словам источников, передача пусковых установок является «неизбежной». Речь идет о системах для ракет Fath-360 с дальностью до 120 км, которые позволят российским войскам наносить быстрые удары по украинским позициям, военным объектам и прифронтовым населенным пунктам.

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В сентябре 2024 года Иран уже поставил России партию ракет через девять судов под российским флагом, но тогда пусковые установки не входили в сделку.

Эксперты считают, что поставка пусковых установок свидетельствует о расширении военного сотрудничества между Тегераном и Москвой. Генерал армии США Кристофер Каволи ранее заявлял, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности, вероятно, именно Fath-360.

Применение Fath-360 может разрешить оккупантам:

Сохранять дорогостоящие ракеты (например, «Искандеры») для ударов по критической инфраструктуре;

Чаще атаковать прифронтовые районы из-за скорости подготовки и короткого времени полета.

«Им (российским войскам -Ред.) будет значительно проще и быстрее осуществлять удары по важным целям. Fath-360 не требуют много подготовки к запуску, а время полета у них чрезвычайно короткое», — заявил научный сотрудник Фабиан Хинц.

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«Fath-360 разработаны таким образом, чтобы ими могли пользоваться люди с минимальной подготовкой», — подчеркнул доцент Нидерландской военной академии Ральф Савелсберг.

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