Россия и ее граждане, развязавшие войну против Украины, чувствуют и будут чувствовать ее на себе.

В ближайшее время России предстоит получить еще пару не особенно для нее болезненных, но оскорбительных пинков под зад. Ее ждут пендели от "Интерпола", генпрокуратуры США и мировых фармакологически концернов.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский журналист Александр Невзоров.

России будет недостаточно

По словам оппозиционера, "Интерпол" устал от вечного российского вымогательства, выдачи "политических", необходимости как-то реагировать на идиотские запросы кремлевской диктатуры и от хамства в адрес МКС. Вероятно, вопрос с изгнанием России из обширной системы "Интерпола" будет решен.

"Погонят путинских клевретов и из банковских систем США, аннулировав "священность вкладов". Парад позора откроет православный "олигарх" малофеев, миллионы долларов которого будут переданы Украине на "нужды воинов ВСУ". За ним последуют другие "псы кремля", которые опрометчиво расположили деньги в американских банках", – объяснил оппозиционер.

Кроме того, фармакологические концерны сворачивают свое сотрудничество с Россией и свое присутствие на ее территориях. Этот уход начался еще полтора года назад, но сейчас он набрал силу и обороты.

Несколько интересных фактов:

русские аптеки и больницы потеряли часть важнейших препаратов;

несколько плачевных таблеточных заводов РФ, разумеется, компенсировать потери не в состоянии;

в течение следующего года ожидается выход еще примерно 80-100 наименований популярных западных лекарств.

"Впрочем, задницу России всех этих проблем явно недостаточно. Еще один пинок она решила дать себе сама, оставив ЮНЕСКО. О необходимости "выхода" оттуда заявил петенька толстой", — подытожил Невзоров.

Ранее Невзоров убежден, что Путин не прекратит войну против Украины. Дело в том, что сейчас это – "единственное, что у него осталось".

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