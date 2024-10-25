Россия помогает хуситам наносить удары по судам в Красном море — WSJ

Россия могла реализовать угрозу об "асимметричном ответе" на удары по территории РФ и передавала спутниковые снимки йеменским хуситам для ударов по судам в Красном море.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание пишет, что российский диктатор Путин ранее угрожал дать "асимметричный ответ" на поставку западного оружия в Украину.

"Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения удара по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять оружие в те регионы мира, где будут наноситься чувствительные удары по объектам тех стран, которые делают это в отношении России", — заявил диктатор.

Кроме того, он угрожал ответом на то, что "страны [Запада] вовлекаются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против РФ".

Йеменские должны атаковать суда в Красном море после начала войны между Израилем и ХАМАС. Всего было обстреляно более 100 судов, два из которых были утоплены, а также одно удалось захватить боевикам.

Европейские военные чиновники рассказали журналистам, что Россия предоставляла спутниковые снимки для более точного наведения ударов. Данные передавались через Корпус стражей исламской революции Ирана.

Эти атаки привели к сбоям в международной торговле, поскольку грузоотправителям пришлось перенаправлять суда на более протяженный маршрут вокруг Африки.

Журналисты издания пишут, что эта помощь показывает, как далеко готов идти российский диктатор, чтобы взорвать стабильность карий Запада и их лидера США.

Напомним, ранее сообщалось, что хуситы выпустили ракету по аэропорту в Израиле.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Красном море хуситы взорвали греческий танкер.

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