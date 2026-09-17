Россия помогла Ирану точнее поразить базы США: спутники пролетели перед атакой

Иранская ракета / © Defense Express

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Российская спутниковая разведка могла сыграть роль в подготовке Ираном удара по американской военной базе в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает CNN.

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Журналисты CNN исследовали, как Иран смог повысить точность наведения во время атак на американские военные объекты и могла ли российская спутниковая разведка способствовать этому.

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По информации издания, 14 российских разведывательных спутников пролетели над американской базой Prince Sultan в Саудовской Аравии за 48 часов до иранского удара.

Как отмечают журналисты, спутники пролетали над военным объектом в определенной последовательности и в соответствующее время. Это потенциально позволяло собрать значительный объем разведывательной информации о расположении американских сил.

Американские чиновники и международные разведывательные источники рассказали CNN, что полученные таким способом данные могли быть полезны Тегерану во время подготовки атаки. В частности, они могли позволить более точно установить местоположение военной техники и других важных объектов на территории базы.

В то же время CNN не заявляет, что Москва напрямую передала Ирану разведывательные данные для осуществления именно этой атаки. Речь идет лишь о возможной роли российской спутниковой разведки, оцениваемой журналистами на основе информации американских чиновников и международных разведывательных источников.

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Ранее сообщалось, что Иран атаковал американские войска в Иордании после удара США по иранским ракетным установкам на острове Ларак.

Мы ранее информировали, что Иран обратился в Россию с просьбой предоставить передовые реактивные беспилотники Герань для использования в войне против США и Израиля.

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