Россия помогла КНДР подготовить к повторному запуску военный спутник

Москва предоставила Пхеньяну свои технические возможности по решению проблем с двигателем.
КНДР намерена провести повторный запуск своего военно-спутника в течение ближайшего месяца.
Об этом сообщаетYonhap.
Глава Министерства обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что Северная Корея хочет осуществить запуск своего спутника до того, как Сеули запустит в космос свой первый разведывательный спутник на ракете Falcon 9 из базы космических сил Ванденберг в Калифорнии 30 ноября.
Южная Корея и Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Северной Кореи. Они готовятся к запуску, который, как ожидается, состоится в течение недели или около того», — отметил Шин.
Он заявил, что КНДР нужно примерно неделю, чтобы переместить двигатель с испытательной площадки, сложить его на стартовой и заправить жидким топливом.
Также министр добавил, что решить проблему с двигателем помогла Россия.
Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея испытала твердотопливные двигатели для новых межконтинентальных ракет.
Кроме того, мы ранее информировали, что Соединенные Штаты и Южная Корея озабочены военным сотрудничеством РФ и КНДР.
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