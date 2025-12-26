Диктаторы Путин а Ким Чен Ин / © Associated Press

Россия, вероятно, оказала Северной Корее помощь в создании ее первой атомной подводной лодки. Такое сотрудничество могло стать частью неформального обмена, в рамках которого КНДР поставляет Москве военных и вооружение для войны против Украины.

Об этом сообщает The New York Times.

Эксперт по вооруженным силам КНДР Корейского института национального объединения Хон Мин предполагает, что без внешней поддержки Пхеньян вряд ли смог бы самостоятельно реализовать столь сложный проект.

По его словам, именно Россия могла предоставить Северной Корее критически важную технологическую помощь в обмен на отправку северокорейских военных и передачу вооружения нуждам российской армии в войне против Украины.

Хон Мин также обратил внимание на обнародованные кадры новой атомной подводной лодки КНДР. Он отметил, что внешний вид субмарины свидетельствует о значительном уровне готовности к проекту.

«Завершенный и сваренный корпус означает, что они уже установили внутри ядерный реактор», — пояснил эксперт.

Комментарии специалиста появились после того, как в среду, 25 декабря, северокорейские государственные СМИ обнародовали фотографии атомной субмарины. На снимках видно, как новую подлодку лично осматривает лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что диктатор КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском зенитной ракеты большой дальности. Запуск состоялся в среду, 24 декабря, на полигоне у восточного побережья Северной Кореи.

Мы ранее информировали, что Северная Корея исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов для поставок России, подтверждающих последние данные.