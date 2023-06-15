Россия понесла большие потери на одном из направлений (видео)

В частности, уничтожен склад с боеприпасами россиян.

За прошедшие сутки, 14 июня, на Таврическом направлении было уничтожено более четырех рот солдат армии РФ.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники уничтожили и повредили 59 единиц военной техники противника. В частности, вертолет Ка-52, 14 танков, 10 единиц боевых машин пехоты, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс "Корнет", три беспилотника.

Также Силы обороны уничтожили склад с боеприпасами россиян.

Напомним, аналитики ISW в своем отчете сообщили, что украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии РФ в районе Кременной Луганской области. Оккупантов атаковали, когда они находились в одном месте и ожидали прибытия командующего, генерал-майора Сухраба Ахмедова.

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