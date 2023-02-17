Россия понесла наибольшие потери в США и Европе в "теневой войне"

Страны Запада не только вводят экономические санкции против РФ, но и активно ликвидируют сети российской разведки.

Разведывательные службы РФ в 2022 году понесли наибольшие потери в США и Европе со времен "холодной войны".

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Последним громким обнаружением агента, который был посредником между "кротом" в немецкой службе внешней разведки и российской ФСБ, стало задержание Артура Эллера, которое базировалось на доказательствах, собранных американским ФБР.

Этому предшествовало задержание российских агентов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении.

Эти аресты были точечными ударами по агентам РФ, оставшимся в Европе после массовой высылки более 400 сотрудников российской разведки из российских посольств по всему континенту в прошлом году.

Как отметили в издании, в 2022 году, когда западные правительства увеличили поставки оружия в Украину и ввели экономические санкции против РФ, службы безопасности США и Европы вели "теневую войну", направленную на выведение из строя российских шпионских сетей. И хотя российская разведка все еще сохраняет значительный потенциал, но за последний год понесла большие потери, чем когда-либо после окончания "холодной войны".

Масштабы этой кампании застали Россию врасплох и ослабили ее способность проводить операции по влиянию в Европе, поддерживать контакты с информаторами или предоставлять Кремлю информацию по ключевым вопросам.

Высокопоставленный представитель западной службы безопасности, которого цитирует издание, подчеркнул, что страны Запада поделились именами тех, кого они выслали, и ни одна попытка России повторно внедрить шпионов не имела успеха.

Напомним, 21 января в аэропорту Мюнхена арестовали гражданина Германии Артура Эллера по подозрению в государственной измене. Подозреваемый сговорился с сотрудником разведывательной службы для передачи разведывательных данных России.

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