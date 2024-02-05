Россия понесла серьезные убытки из-за "визитов" дронов на НПЗ: детали от нардепа

Так, россияне были вынуждены на 37% снизить экспорт бензина.
Россия в январе существенно сократила экспорт нефтепродуктов, назвав причиной этого "внеплановые ремонты" на нефтеперерабатывающих заводах. Эти ремонты "неожиданным образом" совпали с прилетами каких-то "воздушных объектов" на НПЗ в январе.
Об этом украинский нардеп, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в Сети.
По данным Министерства энергетики России, страна-агрессор в январе 2024 года существенно сократила экспорт нефтепродуктов. Так, в первый месяц года россияне на 37% снизили экспорт бензина и на 23% – дизтоплива.
Основной причиной этого в министерстве назвали "внеплановые ремонты" на нефтеперерабатывающих заводах РФ, а также необходимость в этих условиях обеспечивать покрытие потребностей внутреннего рынка.
"Минэнерго государства-агрессора не стало уточнять, что такое произошло, благодаря чему возникла серьезная потребность в значительном количестве "внеплановых ремонтов", однако она неожиданным образом совпала с тем, что крупные нефтеперерабатывающие и нефтеперевалочные комплексы европейской части россии в январе столкнулись с какими-то воздушными объектами, которые в январе залетали в гости к предприятиям отрасли", – написал Гетманцев.
Он уточнил, что речь идет о таких предприятиях:
- 19 января – нефтебаза компании "Роснефть" в Брянские области;
- 21 января – нефтетерминал "Новатек" в Усть-Луге;
- 25 января – Туапсинский НПЗ "Роснефти";
- 29 января – Ярославский НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
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Как обратил внимание нардеп, каждый раз после "визитов" воздушных объектов в РФ официальные лица местных регионов уверяли, что "все сбили" и "повреждений нет". А впоследствии по итогам месяца на федеральном уровне вдруг заговорили о "внеплановых ремонтах".
Напомним, на территории РФ в последнее время все чаще происходит "бавовна" на нефтеперерабатывающих заводах. Критическая инфраструктура врага часто вспыхивает, в том числе от атак беспилотников. ТСН.ua собрал подробности об атаках на российские НПЗ.
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