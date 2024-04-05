Россия пополнит свой военный флот кораблями из азиатской страны – Bloomberg

В общей сложности соглашение РФ с Индией предусматривает строительство 4 фрегатов с управляемыми ракетами.
Российская Федерация может пополнить свой военный флот после потерь в результате войны в Украине двумя кораблями из Индии. Снабжение должно состояться по соглашению, которое Индия заключила с Россией еще в 2018 году
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, в общей сложности соглашение предусматривает строительство 4 фрегатов с управляемыми ракетами с функциями малозаметности. Снабжение отстает от графика на два года из-за войны в Украине.
"Один корабль, скорее всего, будет передан Индии в сентябре 2024 года, а другой – в начале следующего года", – пишет Bloomberg.
Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией, но также отстают от графика из-за проблем с цепочкой поставок.
Фрегаты должны использовать газовые турбины украинского производства. Торговля между Украиной и Россией остановилась в 2014 году, поэтому Индия покупала их через третью страну.
"Индия и Россия, также стратегические партнеры, смогли обойти проблему платежей", — пишет Bloomberg.
Напомним, что Украина за период полномасштабной войны потопила или вывела из строя треть всех военных кораблей России в Черном море. Это нанесло сильный удар по военному потенциалу страны-агрессорки.
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