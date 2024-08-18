Россия попытается отбить захваченную территорию Курской области: The Times назвало термины

Операция ВСУ в Курской области и захват многих населенных пунктов стала позором для российской армии. Впрочем, армия РФ может попытаться отразить территорию, контролируемую украинскими военными.

Об этом говорится в материале The Times.

Авторы статьи пишут об очень успешной операции ВСУ в Курской области. Впрочем, россияне могут собраться для осуществления контрнаступления в этом регионе и попытаются вернуть захват Украиной территории до конца октября этого года.

"Предполагается, что Россия контратакует под Курском до наступления зимы в конце октября. Западные аналитики сходятся во мнении, что украинцы не захотят пытаться удержать все захватившие их позиции", — говорится в материале.

Отмечается: каким бы образом не закончилась операция украинских военных в Курской области, она стала триумфом для Украины и позором для РФ. Ведь российские войска всего за несколько недель потеряли 15 тыс. единиц бронетехники и 6 тыс. танков и были вынуждены развернуть старые танки Т-54 – 70-летнюю модель, списанную более 40 лет назад.

Напомним, The Washington Post со ссылкой на дипломатов пишет, что наступление в Курской области сорвало тайные переговоры Украины с РФ. В роли посредников должны выступить катарцы, которые встречались бы отдельно с украинской и российской делегациями.

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