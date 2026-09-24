Российский военный вертолет Ми-8

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Российский боевой вертолет Ми-8 возбудил воздушное пространство Польши в районе Бранево, залетев со стороны Калининградской области на глубину до 300 метров. По данным Оперативного командования Вооруженных сил Польши, инцидент длился 42 секунды и носил характер умышленного «тестирования» готовности польских систем противовоздушной обороны.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики ISW отмечают, что использование пилотируемой авиации свидетельствует об очередном утечке эскалации со стороны Кремля. Если раньше РФ активно применяла беспилотники, то теперь перешла к провокациям с участием вертолетов и разведывательных самолетов.

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По оценкам аналитиков, систематические нарушения границ стран Альянса являются частью так называемой кампании «Фаза Ноль». Ее главная цель — создать необходимые информационные, психологические и военные условия для потенциальной прямой агрессии против государств-членов НАТО в будущем.

Напомним, Польша 23 сентября зафиксировала нарушение воздушного пространства российским вертолетом Ми-8. Инцидент произошел в 11:08 к северу от населенного пункта Бранево, граничащего с Калининградской областью.

«Вертолет двигался из Кенигсбергской области. Он вошел в польское воздушное пространство на максимальную глубину около 300 метров и оставался там 42 секунды», — сообщили польские военные.

Отмечается, что полет Mi-8 контролировали радиолокационные системы Вооруженных сил: в воздух поднимали истребители, а наземные силы и средства оставались в состоянии боевой готовности.

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