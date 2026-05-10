Россия поставляет Ирану оружие для войны через Каспийское море — NYT

РФ и Иран сосредотачиваются на развитии портовой инфраструктуры, судоходства и транспортного коридора «Север — Юг».

Игорь Бережанский
Каспийское море

Каспийское море / © из соцсетей

Из — за рисков в районе Ормузского пролива и общей нестабильности на Ближнем Востоке Каспийское море стало одним из самых безопасных маршрутов для перевозки российских грузов в Иран.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Москва и Тегеран все активнее используют Каспийский регион как альтернативный торговый и военно-логистический коридор.

Стороны сосредотачиваются на развитии портовой инфраструктуры, судоходства и транспортного коридора «Север — Юг», который должен соединить Россию с Ираном и странами Персидского залива.

NYT отмечает, что из-за рисков в районе Ормузского пролива Каспийское море рассматривается как более безопасный путь для российских перевозок.

Россия в последние годы активно увеличивает экспорт через каспийские порты, в частности, зерна и нефтепродуктов, а также инвестирует в модернизацию портов в Астрахани и Махачкале.

Кроме экономического значения, регион играет и военную роль. По данным западных медиа, Россия использует Каспийскую флотилию для запуска крылатых ракет, а Украина со своей стороны заявляет о возможности поражения целей даже в этом регионе.

В Кремле признают стратегическую важность Каспия и выражают обеспокоенность возможным расширением конфликтов в регионе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Каспий должен оставаться «зоной мира и сотрудничества».

В то же время, в российском руководстве предупреждают, что любая эскалация в акватории будет восприниматься «крайне негативно».

Ранее сообщалось, что Россия предложила Ирану тысячи дронов для атак на войска США.

Мы ранее информировали, что США и Иран обменялись ударами в районе Ормузского пролива после атаки на американские эсминцы.

