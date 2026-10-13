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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Россия построила дронопорт для запуска БпЛА: спутниковые снимки показали изменения

Россия через месяц обустроила новую площадку для запуска дронов «Герань-5» возле Миллерова.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Россия построила дронопорт для запуска БпЛА: спутниковые снимки показали изменения

Новый дронопорт в РФ Фото OSINT-канал Absolutely Reliable

Россия примерно через месяц обустроила новую площадку для запуска беспилотников в районе Миллерово. По имеющимся спутниковым снимкам, на территории уже подготовили места для пусковых установок и подготовки дронов к запуску.

О ценах сообщает OSINT-канал Absolutely Reliable, обнародовав спутниковые снимки.

Как отмечается в сообщении, еще 1 сентября на этом участке было пустое поле. В настоящее время первая очередь объекта близится к завершению.

Дронопорт в РФ Фото OSINT-канал Absolutely Reliable

Дронопорт в РФ Фото OSINT-канал Absolutely Reliable

В частности, там обустроили восемь мест для размещения пусковых установок и 32 площадки, где беспилотники будут готовиться к запуску.

На спутниковом снимке за предыдущий день также была замечена разгрузка беспилотников в зоне №3.

По оценке автора сообщения, строительство ускорили, чтобы увеличить возможности России для воздушных атак после сентябрьских ударов по Киеву. Он также обратил внимание на схожесть строительства с объектом в Цимбулово.

Автор сообщения отмечает, что уничтожать такие площадки обычными дронами-камикадзе сложно, и выражает надежду, что Украина сможет применять баллистические ракеты для поражения подобных объектов.

В то же время информация о назначении новой площадки, ее готовности и возможностях требует независимого подтверждения.

Напомним, в сентябре Генштаб ВСУ сообщил, что в результате ударов по объектам в России был уничтожен самолет МиГ-29 на аэродроме «Миллерово» и вертолет Ка-27 вблизи аэродрома «Ейск».

Тогда Силы обороны также поразили склады боеприпасов и материально-технических средств в Донецкой области, район сосредоточения вражеской техники в Брянской области РФ.

Между тем, сегодня, 13 октября, на Волыни обломки сбитого реактивного «Шахеда» упали на развлекательный центр. Что известно об атаке и ее последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

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