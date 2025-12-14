- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 500
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия потеряла Ан-22: эпическое видео падения военного самолета
Российский самолет развалился на две части еще в воздухе.
Российский военно-транспортный самолет Ан-22, который 9 декабря разбился в Ивановской области РФ, начал разваливаться еще во время полета.
Об этом свидетельствуют кадры его эпического падения, которые недавно появились в соцсетях.
На опубликованном видео видно, что огромный самолет Минобороны РФ буквально разломан пополам, а из его «внутренностей» что-то вываливается на землю.
Еще до падения в водохранилище Ан-22 полностью раскололся на две части, его хвост упал отдельно.
Ранее сообщалось, что весь экипаж российского воздушного судна, а это 7 военных, погиб.
Напомним, авиакатастрофа российского Ан-22 произошла в районе Уводского водохранилища. Фрагменты самолета были найдены в воде. По данным оперативных служб РФ, самолет делал плановый облет после ремонта.