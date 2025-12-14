ТСН в социальных сетях

Россия потеряла Ан-22: эпическое видео падения военного самолета

Российский самолет развалился на две части еще в воздухе.

Богдан Скаврон
Падение самолета Ан-22 в России

Падение самолета Ан-22 в России / © скриншот с видео

Российский военно-транспортный самолет Ан-22, который 9 декабря разбился в Ивановской области РФ, начал разваливаться еще во время полета.

Об этом свидетельствуют кадры его эпического падения, которые недавно появились в соцсетях.

На опубликованном видео видно, что огромный самолет Минобороны РФ буквально разломан пополам, а из его «внутренностей» что-то вываливается на землю.

Еще до падения в водохранилище Ан-22 полностью раскололся на две части, его хвост упал отдельно.

Ранее сообщалось, что весь экипаж российского воздушного судна, а это 7 военных, погиб.

Напомним, авиакатастрофа российского Ан-22 произошла в районе Уводского водохранилища. Фрагменты самолета были найдены в воде. По данным оперативных служб РФ, самолет делал плановый облет после ремонта.

