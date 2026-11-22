Взрыв российского корабля в Ливии / © Радіо Свобода

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В ливийском порту Бенгази произошел взрыв на борту российского военного корабля, в результате чего судно, вероятно, было уничтожено. По предварительным данным, речь идет о ракетном корвете «Меркурий», который сопровождал российский конвой с судами, используемыми для перевозки вооружения.

Об этом сообщает специализированное издание Naval News со ссылкой на собственные источники и анализ спутниковых снимков.

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Российский корвет сопровождал суда с военными грузами

По информации Naval News, «Меркурий» находился в порту Бенгази несколько дней. Корабль сопровождал конвой российских судов, связанных с военным экспортом РФ.

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Издание отмечает, что корвет формально входит в состав Черноморского флота, однако из-за войны в Чёрном море в настоящее время базируется на объектах Северного флота в Арктике.

Среди судов, которые Россия использует для перевозки военных грузов, Naval News упоминает «Спарту II». По данным издания, такие корабли задействуются для транспортировки экспортного вооружения.

Власти Ливии подтвердили взрыв на российском корабле

Факт взрыва на российском судне, находившемся у причала военно-морской базы в Бенгази, подтвердили власти восточной Ливии, которых поддерживает Россия.

По предварительным результатам расследования, взрыв произошел непосредственно на борту корабля. В то же время ливийская сторона не исключает, что судно могло подвергнуться атаке беспилотников.

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В заявлении местных властей отмечается, что судно направлялось в Россию, а остановка в Бенгази была связана с дозаправкой и пополнением запасов в рамках соглашений о морском сотрудничестве между двумя странами.

После тушения пожара портовые сооружения, военно-морская база и склады возобновили работу. По официальным данным, они не пострадали.

OSINT-аналитики обнародовали спутниковые снимки российского корвета «Меркурий». Утверждается, что вражеское судно частично затонуло.

Напомним, накануне, 22 ноября, в нейтральных водах Финского залива два БПЛА поразили подпадающее под санкции российское грузовое судно «Sparta II», которое ранее использовалось для перевозки вооружения. Корабль направлялся именно в Калининградскую область.

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