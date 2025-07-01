Россия потеряла двух союзников: какие страны отворачиваются от Путина

Владимир Путин / © Associated Press

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Ранее Кремль играл на противоречиях между Азербайджаном и Арменией, держа обе страны под контролем через Карабах. Затем русские войска бежали из Карабаха. Сегодня Россия потеряла рычаги влияния, ресурсов не хватает.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

30 июня в Азербайджане задержаны работники Sputnik — по данным местных медиа, это сотрудники ФСБ.

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«Это уже не намек, а прямой сигнал Москве: ее агентуру вычищают, а гуманитарное и информационное сотрудничество прекращается. И это ответ не только на давление на азербайджанскую диаспору в РФ или сбитый азербайджанский самолет — это реакция на общую токсичность России», — отмечает Коваленко.

Армения официально заявила: Москва не должна лезть во внутренние дела. В Ереване арестовывают пророссийских политиков, бизнесменов и церковников.

«История с Украиной дала сигнал другим: Москва не признает чужую субъектность на постсоветском пространстве — и это делает ее опасной и слабой в то же время. Все делают выводы», — отметил руководитель ЦПД.

А он, добавляет Коваленко, один: Закавказье больше не под Москвой. И не будет.

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Обострение между Азербайджаном и РФ: коротко

Российские СМИ сообщили, что 27 июня в Свердловской области задержали более 50 уроженцев Азербайджана. Часть из них впоследствии была отпущена после проведения следственных действий. Задержание, по данным российских источников, связано с делом об убийстве, которое произошло еще в 2001 году. Сообщается, что двое задержанных скончались.

МИД Азербайджана выразил обеспокоенность по поводу рейдов. По словам азербайджанских дипломатов, в результате этих обысков погибли несколько азербайджанцев, некоторые получили тяжелые телесные повреждения, а еще девять — задержаны.

«Мы ожидаем от российской стороны немедленного и прозрачного расследования, а также наказания виновных в этом недопустимом акте насилия», — отметили в ведомстве.

Из-за вышеупомянутых действий, по версии Баку, носивших «этнически мотивированный и насильственный характер», Азербайджан полностью отменил проведение российских культурных мероприятий на своей территории — как организованных государственными, так и частными структурами.

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Позже азербайджанская полиция задержала двух агентов российской ФСБ, работавших под прикрытием в редакции пропагандистского агентства Sputnik в Баку.

Этот инцидент произошел после того, как в феврале Азербайджан приостановил деятельность Sputnik Азербайджана. Решение имело целью обеспечить паритет в присутствии государственных СМИ: количество журналистов агентства в Баку должно было соответствовать числу представителей азербайджанского агентства АЗЕРТАДЖ в России. Впрочем, редакция Sputnik продолжала работать, игнорируя распоряжение властей.