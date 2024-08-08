Россия потеряла контроль над значительной территорией в Курской области: СМИ сообщили впечатляющую цифру

Россия потеряла контроль над рядом населенных пунктов в Курской области.
По состоянию на 7 августа Россия могла лишиться контроля над территорией в 350 квадратных километров в Курской области.
Об этом информирует издание " Агентство ".
В сообщении указывается, что к вечеру общая площадь утраченных РФ территории в Курской области могла достигнуть 350 квадратных км.
Приближенные к российскому Минобороны российские пропагандисты сообщили, что по состоянию на 18:00 Россия уже потеряла контроль над западными пригородами Суджи, а также расположенными к югу от Горналя, Гуева и Куриловки.
Также сообщается, что Россия могла потерять контроль над Леонидовым и Любимовкой на северо-западе, а также существует угроза потери поселка Коренево.
Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области начали использовать гражданских для сопротивления.
Кроме того, мы также информировали, что в ОП впервые прокомментировали события в Курской области.
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