Россия потеряла контроль над рядом населенных пунктов в Курской области.

По состоянию на 7 августа Россия могла лишиться контроля над территорией в 350 квадратных километров в Курской области.

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Об этом информирует издание " Агентство ".

В сообщении указывается, что к вечеру общая площадь утраченных РФ территории в Курской области могла достигнуть 350 квадратных км.

Приближенные к российскому Минобороны российские пропагандисты сообщили, что по состоянию на 18:00 Россия уже потеряла контроль над западными пригородами Суджи, а также расположенными к югу от Горналя, Гуева и Куриловки.

Также сообщается, что Россия могла потерять контроль над Леонидовым и Любимовкой на северо-западе, а также существует угроза потери поселка Коренево.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области начали использовать гражданских для сопротивления.

Кроме того, мы также информировали, что в ОП впервые прокомментировали события в Курской области.

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