Россия потеряла миллиард долларов: дроны ВСУ обрушили нефтяные доходы Путина

Удары дронов парализовали российский экспорт нефти / © ТСН

Успешные налеты украинских беспилотников на стратегические порты Усть-Луга и Приморск нанесли сокрушительный удар по нефтяной логистике Кремля. Только за одну неделю Россия потеряла огромные средства из-за остановки ключевых экспортных терминалов на побережье Балтийского моря.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Исторический обвал нефтяного экспорта

В течение 22-29 марта общий объем российского нефтяного экспорта сократился на впечатляющие 43%. Показатели стремительно упали с 4,07 до 2,31 миллиона баррелей в день.

Аналитики отмечают, что поставки сырья через Балтику опустились до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По итогам недели из морских портов страны-агрессора на экспорт отправились только 22 танкера. Это сразу на 15 загруженных судов меньше, чем неделей ранее.

Потерянные миллиарды на фоне роста цен

Финансовые потери Москвы оказались крайне болезненными. В денежном выражении недельные доходы РФ от экспорта сырой нефти обвалились с 2,45 млрд до 1,44 млрд долларов.

Интересно, что этот финансовый провал произошел, несмотря на общий рост мировых цен. Стоимость российского сорта Urals значительно подскочила на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

«Разрушительные удары беспилотников по ключевым российским портам привели к тому, что потоки нефти упали до самого низкого уровня более года, и уменьшили финансирование военной казны Кремля», — отмечает издание.

Проблемы теневого флота и логистики

Помимо прямого ущерба от пожаров и остановки терминалов, российские экспортеры столкнулись с серьезными логистическими препятствиями. Танкеры теневого флота все чаще избегают Северного моря и Ла-Манша.

Это произошло после того, как Великобритания заявила о намерениях перехватывать и тщательно проверять такие подозрительные суда в своих территориальных водах.

Теперь кораблям приходится огибать север Шотландии. Такой вынужденный маневр добавляет около двух дней в путешествие между Балтикой и Средиземноморьем, увеличивая время в пути на четверть.

Изменения на азиатском рынке и «застрявшая» нефть

Падение экспорта совпало со всплеском поставок из танкеров, ранее застрявших в открытом море из-за жестких санкционных ограничений.

Число прибывающей в Индию сырой нефти резко возросло почти до 1,7 миллиона баррелей в день. Это значительно превышает февральские показатели, когда Нью-Дели покупал около 1,1 миллиона баррелей.

Такой рост произошел после того, как США выдали специальные разрешения на покупку российской нефти, загруженной до середины марта. Благодаря этому Россия начала равномерно распродавать свои морские запасы сырья.

Поиск новых рынков и сокрытие маршрутов

Из-за логистических трудностей Кремль лихорадочно ищет новых покупателей. Данные отслеживания судов свидетельствуют, что Россия впервые с 2021 года отправила грузы в Филиппины.

В то же время, огромные объемы российской нефти находятся на судах без четкого пункта назначения. Большинство из них указывают лишь временные точки маршрута, такие как Порт-Саид или Суэцкий канал.

Танкеры, следующие к союзной Кремлю Сирии, вообще намеренно исчезают из автоматизированных систем отслеживания. Обычно они выключают транспондеры, как только проходят к югу от греческого острова Крит.

