Россия потеряла в войне против Украины армию, как у 16 стран НАТО

Армии этих 16 членов Североатлантического союза насчитывают 193 тыс. человек.

Потери России в войне против Украины больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Так, страна-агрессор потеряла войско, как у 16 армий стран НАТО.

Об этом свидетельствует рейтинг Global Firepower.

Авторы рейтинга отметили, что 28 государств-членов НАТО имеют меньшее количество военных в своих армиях, чем Россия потеряла за более чем год войны против Украины.

"Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО", – отмечается в сообщении.

Там уточнили, что эти 16 армий стран Альянса насчитывают 193 тыс. человек. Это на 7000 меньше, чем количество потерянных в Украине российских военных.

Речь идет об армиях таких стран НАТО:

Болгария – 25 тыс. регулярных войск, Финляндия – 24 тыс., Венгрия – 23 тыс., Норвегия – 23 тыс., Литва – 16 тыс., Дания – 16 тысяч., Хорватия – 15 тыс., Словакия – 13 тыс., Северная Македония – 9 тыс., Албания – 8 тыс., Словения – 7 тыс., Латвия – 6,5 тыс. Эстония – 4 тыс., Черногория – 2,5 тыс., Люксембург – 1 тыс., Исландия – практически отсутствуют регулярные войска.

Потери России не превышают численность армий таких стран Североатлантического союза:

США – 1 млн 390 тыс. регулярных военных;

Турции – 425 тыс.;

Франции – 205 тыс.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 17 мая, потери России в войне против Украины составляют уже 200 590 бойцов.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отмечал, что такие потери, которые несет российская армия в Украине, заставило бы руководство любой страны прекратить захватническую войну.

Более 200 тысяч уничтоженных оккупантов – потери россиян на 17 мая

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