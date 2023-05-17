Россия потеряла в войне против Украины армию, как у 16 стран НАТО

Армии этих 16 членов Североатлантического союза насчитывают 193 тыс. человек.
Потери России в войне против Украины больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Так, страна-агрессор потеряла войско, как у 16 армий стран НАТО.
Об этом свидетельствует рейтинг Global Firepower.
Авторы рейтинга отметили, что 28 государств-членов НАТО имеют меньшее количество военных в своих армиях, чем Россия потеряла за более чем год войны против Украины.
"Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО", – отмечается в сообщении.
Там уточнили, что эти 16 армий стран Альянса насчитывают 193 тыс. человек. Это на 7000 меньше, чем количество потерянных в Украине российских военных.
Речь идет об армиях таких стран НАТО:
- Болгария – 25 тыс. регулярных войск,
- Финляндия – 24 тыс.,
- Венгрия – 23 тыс.,
- Норвегия – 23 тыс.,
- Литва – 16 тыс.,
- Дания – 16 тысяч.,
- Хорватия – 15 тыс.,
- Словакия – 13 тыс.,
- Северная Македония – 9 тыс.,
- Албания – 8 тыс.,
- Словения – 7 тыс.,
- Латвия – 6,5 тыс.
- Эстония – 4 тыс.,
- Черногория – 2,5 тыс.,
- Люксембург – 1 тыс.,
- Исландия – практически отсутствуют регулярные войска.
Потери России не превышают численность армий таких стран Североатлантического союза:
- США – 1 млн 390 тыс. регулярных военных;
- Турции – 425 тыс.;
- Франции – 205 тыс.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 17 мая, потери России в войне против Украины составляют уже 200 590 бойцов.
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отмечал, что такие потери, которые несет российская армия в Украине, заставило бы руководство любой страны прекратить захватническую войну.
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