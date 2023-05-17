Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия потеряла в войне против Украины армию, как у 16 стран НАТО

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1757
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия потеряла в войне против Украины армию, как у 16 стран НАТО

Потери России в войне против Украины равны численности армий 16 стран НАТО / Фото: Associated Press

Армии этих 16 членов Североатлантического союза насчитывают 193 тыс. человек.

Потери России в войне против Украины больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Так, страна-агрессор потеряла войско, как у 16 армий стран НАТО.

Об этом свидетельствует рейтинг Global Firepower.

Авторы рейтинга отметили, что 28 государств-членов НАТО имеют меньшее количество военных в своих армиях, чем Россия потеряла за более чем год войны против Украины.

"Если сравнивать, Москва уничтожила в Украине войско численностью в 16 армий НАТО", – отмечается в сообщении.

Там уточнили, что эти 16 армий стран Альянса насчитывают 193 тыс. человек. Это на 7000 меньше, чем количество потерянных в Украине российских военных.

Речь идет об армиях таких стран НАТО:

  1. Болгария – 25 тыс. регулярных войск,
  2. Финляндия – 24 тыс.,
  3. Венгрия – 23 тыс.,
  4. Норвегия – 23 тыс.,
  5. Литва – 16 тыс.,
  6. Дания – 16 тысяч.,
  7. Хорватия – 15 тыс.,
  8. Словакия – 13 тыс.,
  9. Северная Македония – 9 тыс.,
  10. Албания – 8 тыс.,
  11. Словения – 7 тыс.,
  12. Латвия – 6,5 тыс.
  13. Эстония – 4 тыс.,
  14. Черногория – 2,5 тыс.,
  15. Люксембург – 1 тыс.,
  16. Исландия – практически отсутствуют регулярные войска.

Потери России не превышают численность армий таких стран Североатлантического союза:

  • США – 1 млн 390 тыс. регулярных военных;
  • Турции – 425 тыс.;
  • Франции – 205 тыс.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 17 мая, потери России в войне против Украины составляют уже 200 590 бойцов.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отмечал, что такие потери, которые несет российская армия в Украине, заставило бы руководство любой страны прекратить захватническую войну.

Более 200 тысяч уничтоженных оккупантов – потери россиян на 17 мая

Более 200 тысяч уничтоженных оккупантов – потери россиян на 17 мая

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1757
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация