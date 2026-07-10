Россия потеряла защиту ключевых портов: эксперт объяснил, какой шанс получила Украина

Флот РФ / © pixabay.com

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После значительных потерь Черноморского флота, Россия уже не может надежно прикрывать свои главные экспортные порты в Азовском море от воздушных атак.

Об этом рассказал эксперт по санкциям и безопасности Андрей Клименко соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net.

Он отметил, что у России больше нет достаточных ресурсов для эффективной защиты своих ключевых портов.

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Речь идет прежде всего об Азове, Ростов-на-Дону и Таганроге, через которые проходит значительная часть российского экспорта.

«Таганрог, вероятно, третий по объемам среди этих портов. Там очень малые глубины, поэтому судоходный канал приходится постоянно углублять. Но это все равно один из трех важнейших экспортных портов России в Азовском море», — объяснил эксперт.

Почему Кремль не может прикрыть свои порты

По словам Клименко, главной причиной стало существенное ослабление Черноморского флота РФ.

«Кто должен защищать эти порты? В первую очередь Черноморский флот. Но его фактически деклассировали. За время полномасштабной войны Россия лишилась более 40 кораблей. Оставшиеся силы фактически не выходят из-под прикрытия систем противовоздушной обороны в районе Новороссийска», — отметил он.

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Эксперт подчеркнул, что Россия уже физически не может обеспечить надежную защиту многочисленных судов, работающих на азовском направлении.

Клименко объяснил, что через порты Азовского моря Россия экспортирует не только нефть или нефтепродукты.

«Речь идет не только о танкерах. Через эти порты экспортируют серу, зерно, растительное масло и другую продукцию из Поволжья. Это огромные товарные потоки, но защитить их россияне сейчас просто не могут», — подчеркнул он.

По мнению Клименко, нынешняя ситуация создает для украинских военных важное преимущество.

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«Пока существует это окно уязвимости и Россия не нашла способа надежно прикрыть свои экспортные порты, Вооруженные силы Украины вполне закономерно пользуются этой возможностью», — резюмировал эксперт.

Украина атакует танкеры РФ — последние новости

Напомним, Украина ужесточает давление на российскую логистику в оккупированном Крыму. После ударов по восьми танкерам, мостам и энергетическим объектам обеспечение войск РФ на полуострове может существенно усложниться.

Также украинский морской дрон Sea Baby утром 8 июля атаковал крупный российский танкер Blue недалеко от оккупированной Ялты. Это судно входит в «теневой флот» РФ и тайком возит нефть в обход международных санкций.

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