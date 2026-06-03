Россия потеряла защиту своих НПЗ: эксперт назвал три причины успешных атак

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

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Российская система противовоздушной обороны все хуже справляется с защитой нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников из-за истощения ресурсов, низкой эффективности отдельных комплексов против дронов и изменения украинской тактики.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил эксперт Центра оборонных стратегий Степан Якимяк.

По его словам, одной из главных причин успешных атак является истощение российской ПВО после длительного периода боевых действий.

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«Причины уже освещались, но напомню основные. Безусловно, прежде всего, с нашей стороны — это наше умение. Другое — это противник уже истощил свою противовоздушную оборону», — отметил Якимяк.

Эксперт также отметил, что российские зенитно-ракетные комплексы, в частности С-400, не демонстрируют высокой эффективности в борьбе с украинскими беспилотниками.

«Средства противовоздушной обороны, знаменитые эти С-400 и другие, они не являются эффективными против таких целей, а именно против беспилотных летательных аппаратов, которые мы используем», — пояснил он.

Еще одним фактором, по словам Якимяка, является постоянное совершенствование украинской тактики применения дронов, к которой российская сторона не успевает адаптироваться.

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«Они не успевают за нашей тактикой, за изменениями, опытом, который мы приобретаем и реализуем, они за этим не успевают», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что ключевую роль играет массированное применение беспилотников. Если одиночную цель российская ПВО еще может перехватить, то одновременная атака на несколько объектов заставляет оборону распылять силы.

«Такую одну цель можно поймать и уничтожить, но когда их много и они одновременно заходят на объекты, это совсем другая ситуация. Это классика тактики массирования сил ударов и одновременного поражения по объекту. Когда они приходят одновременно, тогда все эти силы распылены и они не могут действовать одновременно», — резюмировал Якимяк.

Удары по российским НПЗ — последние новости

Напомним, Силы обороны Украины 2 июня продолжили серию ударов по тылу России, поразив Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Также нанесен удар по пункту управления БпЛА в Белгородской области. Параллельно стало известно, что ракета «Нептун» вывела из строя установки Новошахтинского НПЗ.

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В ночь на 3 июня в районе Санкт-Петербурга прогремели взрывы. По сообщениям местных жителей в соцсетях, под удар попал Петербургский нефтяной терминал.

После серии рекордных атак украинских дронов Россия запретила экспорт авиационного топлива. Кремль пытается предотвратить дефицит на фоне падения объемов нефтепереработки до 16-летнего минимума. В то же время появляются сигналы о постепенном осложнении ситуации с поставками автомобильного топлива.

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