Россия потратила миллионы долларов, чтобы повлиять на политиков за границей — CNN

С 2014 года Кремль тайком финансирует иностранные политические партии по всему миру.

По информации, содержащейся в докладе разведывательного сообщества США, Россия тайно перечислила $300 млн иностранным политическим партиям, должностным лицам и политикам в более чем двух десятках стран на четырех континентах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого Дома.

Задачей этого финансирования, полагает источник CNN, было "получить поддержку конкретных политических партий для подрыва демократий во всех этих странах".

"Россия, вероятно, тайно переводила дополнительные средства в некоторых случаях, которые не удалось отследить", — отметил источник.

По словам чиновника, доклад был получен летом этого года по запросу официальных лиц администрации Джо Байдена. Уровень ее секретности был преднамеренно снижен, чтобы информацией можно было делиться с союзниками во всем мире и обнародовать.

Администрация Байдена надеется, что обнародование такой информации повысит осведомленность государств всего мира о теневом финансировании Россией политиков и побуждает другие страны передавать США собственную информацию об операциях России.

Кроме того, поставлена задача раскрыть механизмы тайного политического влияния России, являющегося "глобальным явлением" и "требующего скоординированных действий".

На этом этапе принято решение также "сообщить" об обнаруженном финансировании самой России и тех партиях, которые она финансирует.

Это, кроме прочего, означает, что США больше не видят необходимости скрывать, что намерены привлекать к ответственности фигурантов этих операций, сказал чиновник.

Напомним, 3 сентября около 70 тысяч человек собралось на Вацлавской площади в Праге на трехчасовую демонстрацию, требуя отставки правительства Чехии и досрочных выборов. Премьер-министр Петр Фиала заявил, что демонстрацию созвали "силы, исповедующие пророссийскую ориентацию".

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