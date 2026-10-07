Россия потратит на войну рекордные $200 млрд уже к концу года: что задумал Путин

Россия потратит на войну рекордные $200 млрд / © Associated Press

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Военные расходы России за 2026 год достигнут рекордной отметки за все время полномасштабной войны РФ против Украины. Диктатор Владимир Путин существенно изменил бюджет и прибавил почти 60 млрд долларов к ранее определенным суммам. Это произошло после того, как в Кремле пришли к выводу, что переговоры с США на Аляске не приведут к варианту прекращения войны, который устроил бы Москву.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В этом году Россия потратит на войну рекордные 200 миллиардов долларов

Высшее руководство РФ полностью изменило свои расчеты бюджета на ближайшие годы. В России готовятся к очередной эскалации.

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Экономику России окончательно переводят на военные рельсы, поскольку расчеты Путина о быстрых договоренностях и капитуляции Украины потерпели крах.

По информации анонимных источников издания Bloomberg, общие расходы России на войну 2026 года достигнут астрономической отметки — около 17 триллионов рублей, что является эквивалентом почти 199 миллиардов долларов.

Обновленная цифра ориентировочно на 40% превышает показатели, которые Москва изначально планировала заложить в бюджет в конце 2025 года.

Еще год назад у кремлевских чиновников были совсем другие приоритеты, и они рассчитывали на сдерживание роста военных расходов, сокращение бюджетного дефицита и восстановление государственных резервов, истощенных за время войны.

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Однако исходные данные кардинально изменились после встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года. Тогда Путин рассчитывал, что в конце 2025 года и начале 2026 года появится окно возможностей для подписания мирного соглашения с Украиной, а потребности наращивать военные расходы уже не будет.

Впрочем, уже к январю 2026 источники Bloomberg в Кремле зафиксировали смену настроений. Там поняли, что договориться с Украиной не получится, а дипломатические усилия Вашингтона так и не принесли желаемого прорыва.

После этого российские политики начали форсировать авансовые выплаты предприятиям оборонно-промышленного комплекса и наращивать другие статьи расходов, связанные с войной.

Массовое привлечение средств на авансы работникам ОПК привело к тому, что прогнозируемый дефицит российского бюджета на 2026 год вырос вдвое — до более чем 7 триллионов рублей.

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Рекордное финансирование не ограничится 2026 годом. По новому плану распределения средств, Москва намерена держать военные расходы на высоком уровне и дальше, хотя и с постепенным уменьшением:

2027 год — 17,1 триллиона рублей;

2028 год — 16,6 триллиона рублей;

2029 год — 16,3 триллиона рублей.

Эксперты и собеседники издания отмечают, что реальные затраты могут оказаться даже больше анонсированных. Во кабинетах власти Москвы все скептичнее оценивают способность администрации Трампа добиться заключения мирных соглашений с Украиной на приемлемых для России условиях.

Новая финансовая стратегия Кремля свидетельствует, что РФ готовится к долгому и изнурительному противостоянию, а не к быстрому концу войны.

Путин: последние новости

Напомним, бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов заявил, что Владимир Путин понимает ошибочность вторжения в Украину, но не готов прекращать войну или идти на переговоры. По его словам, высокие цены на нефть и разногласия между США и Европой придают диктатору уверенность в победе в войне на истощение.

В то же время Касьянов призвал Запад не бояться ядерных угроз Кремля и срочно предоставить Украине ракеты к системам Patriot.

Экс-премьер отметил, что среди российской правящей элиты царит страх и большинство стремится к завершению войны, хотя единого видения ее финала нет. Среди рядовых россиян оппозиционер не видит оснований для восстания из-за привычки жить с инфляцией, но очередная масштабная мобилизация может спровоцировать протесты. Сам Путин стремится не к открытой войне с Европой, а к ее уважению и принуждению к уступкам.

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