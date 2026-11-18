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Россия повредила консульство Австрии в Днепре: в Вене отреагировали на атаку
В результате российского удара по Днепру повреждено здание почетного консульства Австрии. Сотрудники учреждения не пострадали, однако консульство временно ограничило способы связи с посетителями.
Российская атака на Днепр привела к повреждению здания почетного консульства Австрии . В дипломатическом представительстве осудили обстрелы и напомнили, что международное право запрещает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщило посольство Австрии в Украине в социальной сети X.
«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Россия должна соблюдать эти правила», — подчеркнули австрийские дипломаты.
По информации посольства, никто из сотрудников почетного консульства не пострадал. Последствия обстрелов ограничились повреждением здания.
В то же время в дипломатическом учреждении сообщили, что консульство продолжает работу.
«Консульство продолжает работать, но во время ремонтных работ связаться с нами можно только по телефону», — отметили в посольстве.
Как отреагировал МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал повреждение австрийского консульства очередным примером российских атак на гражданскую и дипломатическую инфраструктуру.
По его словам, такие удары являются грубым нарушением международного права и должны иметь последствия России.
"Это еще один пример целенаправленных нападений России на гражданскую инфраструктуру, а также на дипломатические и консульские учреждения, что является грубым нарушением международного права", - заявил глава украинского МИД.
Сибига призвал международных партнеров усилить давление на Москву.
«Каждое такое нападение должно иметь последствия и приводить к ужесточению санкций», — подчеркнул министр.
Напомним, что ранее произошла массированная атака на Днепр: ранены, повреждены дома и фабрика.