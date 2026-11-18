Флаг Австрии / © pixabay.com

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Российская атака на Днепр привела к повреждению здания почетного консульства Австрии . В дипломатическом представительстве осудили обстрелы и напомнили, что международное право запрещает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщило посольство Австрии в Украине в социальной сети X.

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«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Россия должна соблюдать эти правила», — подчеркнули австрийские дипломаты.

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По информации посольства, никто из сотрудников почетного консульства не пострадал. Последствия обстрелов ограничились повреждением здания.

В то же время в дипломатическом учреждении сообщили, что консульство продолжает работу.

«Консульство продолжает работать, но во время ремонтных работ связаться с нами можно только по телефону», — отметили в посольстве.

Как отреагировал МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал повреждение австрийского консульства очередным примером российских атак на гражданскую и дипломатическую инфраструктуру.

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По его словам, такие удары являются грубым нарушением международного права и должны иметь последствия России.

"Это еще один пример целенаправленных нападений России на гражданскую инфраструктуру, а также на дипломатические и консульские учреждения, что является грубым нарушением международного права", - заявил глава украинского МИД.

Сибига призвал международных партнеров усилить давление на Москву.

«Каждое такое нападение должно иметь последствия и приводить к ужесточению санкций», — подчеркнул министр.

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Напомним, что ранее произошла массированная атака на Днепр: ранены, повреждены дома и фабрика.

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