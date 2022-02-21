Россия повторяет сценарий: президент Грузии отреагировала на признание "ЛНР" и "ДНР"

Грузинская лидер вспомнила 2008 год, когда в результате агрессии России было потеряно 20% территории страны.
Президент Грузии Саломе Зарубишвили отреагировала на признание Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", указ о котором подписал в понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин.
В своем микробллоге в Twitter она выразила поддержку территориальной целостности Украины.
Зарубушвили заявила, что Грузия решительно осуждает "признание" ОРДЛО Россией, которая повторяет "сценарий, приведший к оккупации 20% нашей территории". "Грузия стоит на вашей стороне, президент Зеленский, и поддерживает территориальную целостность и мир", — написала она.
Напомним, в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" в Европе обещают новые санкции для РФ и оружие против танков — для Украины.
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