Бюджет РФ / © Getty Images

Реклама

Во временно оккупированных Россией украинских городах тариф на водоснабжение повысили вдвое, несмотря на то, что водо- и теплоснабжение до сих пор не восстановлено. О двухуровневом росте платежей за коммунальные услуги сообщают также и в самой России.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

«Во временно оккупированных Россией украинских городах продолжается стремительное ухудшение социально-экономической ситуации», — отмечают в СЗРУ.

Реклама

В частности, в Мариуполе, где нормальное водо- и теплоснабжение так и не было восстановлено, оккупационная администрация почти вдвое подняла тариф на воду.

«В Мариуполе, где до сих пор не восстановлено нормальное водо- и теплоснабжение, оккупационная администрация почти вдвое повысила тариф на водоснабжение — с 21,2 до 41,84 рубля за кубометр. При этом воду подают всего несколько часов раз в два дня, а отдельные районы остаются без нее неделями», — говорится в сообщении.

Также резко возросла стоимость отопления — примерно на 300%. Тариф повысился с около 12,5 до более чем 49 рублей за квадратный метр, несмотря на регулярные аварии на котельных и изношенные теплосети.

«Оккупанты цинично называют это „постепенным приведением к экономически обоснованному уровню“, фактически переводя собственные финансовые проблемы и последствия войны на гражданское население», — отмечает СЗРУ.

Реклама

Аналогичная ситуация зафиксирована и в захваченном Мелитополе. Там с 1 января 2026 года тарифы также резко выросли, при этом местных жителей поставили перед фактом уже после вступления в силу новых расценок.

В то же время власти России объявили о двухуровневом повышении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Первая волна произошла в начале года из-за увеличения НДС с 20% до 22%, что привело к росту средней платы по ЖКХ примерно на 1,6–1,7%. Вторая волна ожидается осенью и может составлять от 8 до 22% в зависимости от региона.

«Такие решения демонстрируют реальное состояние российской экономики, стремительно ослабевающей под давлением санкций, военных расходов и внутренней деградации», — утверждают в СЗРУ.

В разведке отмечают, что власти РФ пытаются перекрыть бюджетные потери на средства населения.

Реклама

«Кремль пытается латать бюджетные дыры за счет населения — как на временно оккупированных украинских территориях, так и в самой России», — говорится в сообщении.

«Повышение тарифов, дефицит базовых ресурсов и разрушение инфраструктуры становятся прямым следствием агрессивной войны против Украины, за которую россияне платят растущей бедностью», — добавляют в СЗРУ.

Ранее сообщалось, что экономическая ситуация в России становится все более критической. По прогнозам экспертов, у Кремля осталось от 6 до 12 месяцев, чтобы попытаться достичь своих целей в Украине без тотального краха социальной сферы.

Мы ранее информировали, что Кремль уже скоро будет испытывать нехватку как финансовых, так и человеческих ресурсов.