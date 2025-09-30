Россия пойдет дальше: в СНБО спрогнозировали следующий шаг касательно Польши

Российские ДРГ / © Associated Press

В СНБО предостерегли из-за намерений России попытаться зайти на территории Польши. Таким образом, государство-агрессор проверяет Альянс «на прочность».

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Как отметил Коваленко, Россия может попробовать прочность польской границы, сослав ДРГ. Да, россияне могут попытаться проникнуть на территорию Польши.

«Нарышкин и СЗРФ фактически анонсировали собственные планы», — подчеркнули в СНБО.

Глава ЦПД добавляет, что главная цель — и операций с дронами в небе стран НАТО, и потенциальной попытки мероприятия ДРГ — это проверка реакции Альянса. Не последнее и желание РФ влиять на общества Европы.

«Их хотят испугать и снизить поддержку Украины. Не получится», — уверяет Коваленко.

Ранее Польша закрыла небо над Люблином и Жешувом. Причиной явилась угроза со стороны России.

«В связи с действиями дальнобойной авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, польские и союзнические самолеты начали действовать в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении военных на X.

Добавляется, что такие действия превентивны, их цель — охрана воздушного пространства и защита граждан.