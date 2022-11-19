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Россия пожаловалась странам ОБСЕ на Польшу, не пускающую Лаврова на заседание организации

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Россия пожаловалась странам ОБСЕ на Польшу, не пускающую Лаврова на заседание организации

Сергей Лавров / Фото: Associated Press

Министерская встреча ОБСЕ запланирована 1-2 декабря в польском городе Лодзь.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на решение властей Польши не пускать на заседание ОБСЕ главу МИД РФ Сергея Лаврова. В ведомстве всем государствам ОБСЕ направили запрос с возмущениями в адрес Польши.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве решение Варшавы называют "беспрецедентным и провокационным".

"Польские власти не дают Организации полноценно выполнять свои функции: сначала заблокировали возможность участия российских парламентариев в осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, теперь грубо ограничили права нашей делегации на министерской встрече. Подобными разрушительными решениями поляки при поддержке своих единомышленников из западного лагеря толкают ОБСЕ в пропасть" — сказано в заявлении.

В МИД РФ считают, что есть "здравомыслящие политики" в ОБСЕ, которые якобы поддерживают Россию в недопустимости подобных действий. Но, несмотря на возмущение, российская делегация не будет бойкотировать заседание. Российскую делегацию возглавит постоянный представитель при ОБСЕ.

Напомним, 1-2 декабря в польском Лодзи должно состояться заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Польше решили запретить въезд российской делегации. В частности, министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

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Дата публикации
Просмотры
355
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