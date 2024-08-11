Россия пожаловалась в ООН на "нарушение Украиной прав человека" в Курской области

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к международному сообществу с требованием осудить действия украинской армии в Курской области. Омбудсмен утверждает, что военные ВСУ якобы нарушают права человека.

Об этом российская правозащитница сообщила в своем Telegram-канале.

Татьяна Москалькова заявила, что наступление Украины на территории Курской области является "варварским нападением", в результате которого "пострадали тысячи мирных жителей". Поэтому Россия направила в ООН заявление, в котором "требует осудить терроризм".

"Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры по недопущению грубого массового нарушения прав человека", – заявила российская правозащитница.

Москалькова добавила, что ожидает отображения предоставленной российской стороной информации в сентябрьском докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Напомним, Кремль пытается приуменьшить масштаб событий в Курской области, чтобы избежать объявления военного положения и предотвратить недовольство в обществе. Именно поэтому российские власти объявили в Курской, Белгородской и Брянской областях режим "контртеррористической операции",

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