Россия предоставила убежище опальному сирийскому диктатору — NBC News

Президент Сирии Башар Асад, режим которого на днях был свергнут силами повстанцев, находится в РФ вместе с семьей. Он в безопасности, а Россия "действует так, как нужно в подобной чрезвычайной ситуации".

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью NBC News во вторник, 10 декабря.

"Он находится под защитой, и это показывает, что Россия действует должным образом, как необходимо в подобной чрезвычайной ситуации", — подчеркнул Рябков, став первым российским официальным лицом, подтвердившим побег Асада в РФ.

По его словам, Асада вывезли из Сирии "самым безопасным способом", после того как в результате стремительного наступления повстанцы захватили власть в стране.

"У меня нет представления, что с ним сейчас происходит… Было бы крайне неправильно с моей стороны рассказывать о том, что произошло и как это решилось", — добавил замминистра.

Рябков также заявил, что Россия будет и в дальнейшем поддерживать сирийского лидера. Он отметил, что Россия не является участником конвенции, которой основан ​​Международный уголовный суд, поэтому не будет выдавать Асада, режим которого обвиняют в многочисленных военных преступлениях, а также в убийствах и пытках десятков тысяч человек после восстания 2011 года.

Он добавил, что независимо от того, кто теперь заберет власть в Сирии, Россия "твердо и решительно" убеждена, что Сирия "должна быть суверенной, единой и цельной".

"Надеюсь, у нас не возникнет там ситуации, которая будет означать отделение частей Сирии друг от друга", – отметил Сергей Рябков.

Напомним, после более чем полувекового правления семьи Асадов в Сирии, которое в последнее десятилетие держалось на штыках России и Ирана, режим Башара Асада пал за неделю, а сам он вместе с семьей бежал в Москву. Это стало мощным ударом по Путину и Ирану и повлияет на войну России против Украины.

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