"Россия представляет постоянную угрозу": США опубликовали новую стратегию нацбезопасности

В среду, 12 октября, Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой говорится, в частности, об отношениях с Российской Федерацией, ставшей государством, где объединяют "авторитарное управление с ревизионистской внешней политикой".

Полный текст этого документа опубликован на официальном сайте Белого дома.

О российском империализме

В стратегии нацбезопасности США, в частности, говорится, что в последнее десятилетие "российское правительство решило проводить империалистическую внешнюю политику", кульминацией которой стало "полномасштабное вторжение в Украину с целью свержения ее правительства и покорения России".

"Этому предшествовало вторжение России в 2014 году в Украину, ее военное вмешательство в Сирию, ее многолетние попытки дестабилизировать своих соседей, используя разведывательные данные и киберспособности, а также откровенные попытки подорвать внутренние демократические процессы в странах Европы, Центральной Азии и во всем мире. Россия также нагло вмешивалась в политику США и работала, чтобы посеять разногласия среди американцев”, — отмечает администрация президента Байдена.

Нарушения прав человека в России

В стратегии национальной безопасности США подчеркнули, что российское правительство под руководством президента Путина нарушает также права человека внутри своей страны, подавляет свою оппозицию и закрывает независимые СМИ. Это привело к тому, что в России возник застой политической системы, не реагирующей на нужды своих людей.

Путин не изменится

В документе подчеркнули, что США прилагали усилия, чтобы ограничить соперничество и определить прагматические сферы сотрудничества, но президент Путин отверг их.

“Теперь ясно, что он не изменится. Россия сейчас представляет непосредственную и постоянную угрозу международному миру и стабильности. Это не о борьбе между Западом и Россией. Речь идет о фундаментальных принципах Устава ООН, участником которой является Россия, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности и запрет захвата территории путем войны”, - сказано в документе.

Поддержка Украины

В новой стратегии нацбезопасности США говорится о дальнейшей поддержке Украины, которая дает отпор российской агрессии, помощь ее экономическому восстановлению, поощрение реинтеграции в Европейский Союз, а также сплочение мирового сообщества, чтобы привлечь Россию к ответственности за зверства, которые она совершила в Украине.

Сдерживание России

“Мы сдерживаем стратегические отрасли экономики России, включая оборону и аэрокосмическую сферу, и мы будем продолжать противодействовать попыткам России ослабить, дестабилизировать суверенные страны и подорвать многосторонние институты. Вместе с другими членами НАТО мы укрепляем нашу оборону и сдерживание, особенно на восточном фланге", — говорится в документе.

Соединенные Штаты также будут сдерживать и, если необходимо, отвечать на действия России, представляющие угрозу основным интересам США, включая нападения России на американскую инфраструктуру и демократию.

Об угрозах ядерного удара

“Обычные военные силы России будут ослаблены, что, вероятно, усилит попытки Москвы опираться на ядерное оружие в своем военном планировании. Соединенные Штаты не позволят России или любому другому государству добиваться своих целей путем использования или угрозы применения ядерного оружия”, — говорится в документе.

В Белом доме подчеркнули, что из-за действий России современные механизмы безопасности пришли в упадок.

Напомним, президент США Джо Байден 6 октября предупредил о реальности ядерных угроз Владимира Путина, поскольку он продолжает сталкиваться с военными неудачами в Украине.

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