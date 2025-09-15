Российские активы

В понедельник Россия предупредила, что будет преследовать любое европейское государство, которое попытается забрать его активы после сообщений о том, что Европейский Союз ищет новые пути использования сотен миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом пишет Reuters.

США и их союзники запретили транзакции с российским центральным банком и министерством финансов после того, как президент Владимир Путин отправил свою армию в Украину в 2022 году, и заблокировали 300-350 миллиардов долларов суверенных российских активов, преимущественно европейских, американских и британских государственных облигаций.

Агентство Reuters сообщило, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен хочет, чтобы Европейский Союз нашел новый способ финансирования обороны Украины от России, используя остатки денежных средств, связанных с российскими активами, замороженными в Европе.

Издание Politico сообщило, что Еврокомиссия обдумывает идею использования российских денежных депозитов, открывает новый счет в Европейском центральном банке от погашения принадлежащих России облигаций для финансирования «репарационного займа» для Украины.

«Если это произойдет, Россия будет преследовать государства ЕС, а также европейских дегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, пытающихся захватить нашу собственность, до конца века», — написал в Telegram бывший президент России Дмитрий Медведев.

Россия будет преследовать европейские государства «всеми возможными способами» и во «всех возможных международных и национальных судах», а также «во внесудебном порядке», заявил Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности России.

Россия заявляет, что любое увлечение ее активов является кражей со стороны Запада и подорвет доверие к облигациям и валютам Соединенных Штатов и Европы.

Европейские государства заявляют, что Россия несет ответственность за уничтожение Украины в самой смертоносной сухопутной войне в Европе со времен Второй мировой войны и что Москва должна быть вынуждена заплатить.

Некоторые банкиры, однако, опасаются прецедента, какой арест суверенных активов может иметь для уверенности иностранных суверен в сохранении своих денег, вложенных в западные государственные облигации.

Ранее в этом месяце Медведев заявил, что Россия захватит больше украинской территории и будет забирать британскую собственность по всему миру после того, как Лондон заявил, что потратил около 1,3 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов, на оружие для Украины.

Российское государственное информационное агентство РИА сообщило, что Запад провел прямые иностранные инвестиции в российскую экономику на общую сумму 285 миллиардов долларов, которые могут оказаться под угрозой, если российские активы будут арестованы.

Напомним, Украина, вероятно, сможет получить замороженные российские активы в 2026 году. Тогда Россию обвинят как агрессора юридически. Об этом рассказал политолог-международник Дмитрий Левусь.