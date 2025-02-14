Россия прекратит боевые действия в Украине при одном условии: какая роль США — WSJ

Хозяин Кремля Владимир Путин добился того, чего он давно требовал: прямых переговоров с США по Украине.

Россия прекратит вести боевые действия только в том случае, если США перестанут оказывать военную помощь Украине и ограничат способность защищать свою территорию.

Об этом пишет в четверг, 13 февраля, WSJ со ссылкой на экспертов.

В издании отметили, что Москва давно пытается исключить Украину и ее союзников в Европе из переговоров относительно завершения войны, отвергнув правительство в Киеве как нелегитимное. В Кремле утверждают, что Вашингтон несет ответственность за продолжение войны, поэтому только он может договориться с Россией о ее прекращении.

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Объявленные президентом Трампом мирные переговоры с Россией дают хозяину Кремля Владимиру Путину то, чего он давно требовал: прямые переговоры с США по Украине.

Однако эти переговоры, вероятно, будут долгими и затянутыми — Россия согласится на прекращение огня только в том случае, если США откажутся поддержать Украину и ограничат возможности Киева защищать свою территорию.

Директор Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине Александр Габуев считает, что первым шагом для победы Путина станет то, что Украина не попадет в западный лагерь и потеряет возможность делать суверенный выбор по мерам безопасности.

Конечной целью Путина в переговорах с американской стороной эксперт называет не только обеспечение своих достижений в Украине и предотвращение возобновления боевых действий после любого соглашения о прекращении огня, но и то, чтобы у Украины не было возможности военно противостоять России в будущем.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры по прекращению огня в Украине.

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