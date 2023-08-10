Россия прибегает к хитростям со своими кораблями в Черном море: эксперт объяснил каким

Российская армия использует гражданские суда в военных целях.

Об этом сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Military Media Center.

"Формально, это гражданские суда, перевозящие грузы военного назначения. Одна из составляющих сирийского трафика — это вспомогательные суда черноморского флота РФ, а вторая — формально гражданские суда, зарегистрированные на гражданские компании, перевозившие в Сирию военную технику и вооружение. То есть это было использование гражданских судов в военных целях", — рассказал эксперт.

По его словам, когда в мае 2018 года начал функционировать Керченский мост, морское сообщение для Российской Федерации потеряло смысл.

"То есть все, что было им необходимо, они перевозили автомобильным транспортом, а потом когда начала функционировать железнодорожная часть моста, то железнодорожным транспортом. Порты Крыма фактически перестали использоваться для морских перевозок по нескольким интересным исключениям: во-первых - это был зерновой флот. То есть это вывоз украденного украинского зерна в основном в Сирию. Вторая составляющая - это перевозка военных грузов из Крымских портов в Сирийский контингент российских войск", - пояснил Андрей Клименко.

По его словам, в частности танкер SIG, поврежденный несколько дней назад возле Керченского пролива, вывозил нефтепродукты и топливо для эскадры ВМС РФ, базирующейся в Сирийском порту.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил: если Россия продолжит атаки на порты Украины и блокирование Черного моря, то до конца войны может остаться без кораблей.

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