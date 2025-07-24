Россия приближает средства РЭБ к границам НАТО — Эстония бьет тревогу

Граница Эстонии и РФ / © Associated Press

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Российская армия разместила новое оборудование для глушения сигналов в непосредственной близости к границе с Эстонией, вызывающее беспокойство в странах Балтии.

Об этом на пресс-конференции в Таллинне заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, передает Bloomberg.

По его словам, россияне доставили дополнительные системы радиоэлектронной борьбы в район города Кингисепп, расположенного всего в 20 километрах от эстонской границы. Министр подчеркнул, что подобное оборудование активно используется на войне против Украины для подавления навигационных сигналов беспилотников, а также создает помехи для систем GPS, применяемых в гражданской авиации и морском транспорте.

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Министерство обороны России пока не прокомментировало эту информацию.

Эстония и ее соседи уже не раз обвиняли Москву в умышленном глушении сигналов в регионе. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину риски радиоэлектронных атак в Прибалтике существенно выросли. Эстония как один из ключевых союзников Киева и член восточного фланга НАТО усиленно перевооружается, чтобы противостоять потенциальной агрессии.

Таро сообщил, что служба внутренней безопасности Эстонии уже обратилась к российским военным по поводу этого инцидента.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Россия может повторить "донбасский сценарий" в странах НАТО. Путин не начнет полномасштабную войну, но может применить сценарий с провокациями и "зелеными человечками" в приграничных регионах стран Альянса.

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