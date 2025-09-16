Россия приблизилась к уменьшению добычи нефти: какую правду замалчивает Кремль

После атак украинских дронов в России ожидают уменьшение добычи нефти / © Reuters

Российская компания «Транснефть» предупредила производителей, что им, возможно, придется сократить добычу нефти из-за атак украинских дронов на критически важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы. Украина значительно усилила удары по российским энергетическим объектам с августа с целью воспрепятствовать военным усилиям Москвы и уменьшить доходы Кремля, поскольку мирные переговоры зашли в тупик.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Удары по ключевым объектам и их последствия

В последнее десятилетие доходы от нефти и газа составляли от трети до половины общих поступлений федерального бюджета России, что делает этот сектор важнейшим источником финансирования для правительства. Атаки украинских беспилотников поразили не менее 10 нефтеперерабатывающих заводов, временно сократив мощности России почти на пятую часть. Также были повреждены ведущие порты на Балтийском море – Усть-Луга и Приморск.

Российские власти официально не комментируют масштабы повреждений и их влияние на добычу и экспорт. Однако «Транснефть», отвечающая более чем за 80% добытой в России нефти, уже ограничила возможность нефтяных компаний хранить нефть в системе трубопроводов. Компания также предупредила производителей, что может принимать меньше нефти, если инфраструктура испытывает дальнейшие повреждения.

По словам источников издания, эти атаки могут вынудить Россию, которая контролирует примерно 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить производство. Причина в том, что в отличие от Саудовской Аравии, Россия не имеет значительных мощностей для хранения нефти.

«Санкции, которые работают быстрее всего»

В начале сентября украинские дроны впервые с начала полномасштабного вторжения ударили по крупнейшему нефтяному порту России Приморску, временно остановив его работу. Приморск имеет мощность экспортировать более 1 миллиона баррелей нефти в сутки, что составляет более 10% от общего объема добычи нефти в России.

Сообщается, что Приморск частично возобновил работу, но сроки полного завершения ремонта остаются неизвестными. Ранее в августе под удар попал нефтяной терминал в Усть-Луге.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти удары нанесли значительный ущерб, и назвал атаки на российскую нефтяную инфраструктуру «самыми быстрыми санкциями».

Напомним, в ночь на 16 сентября украинские бойцы ударили по Саратовскому НПЗ в России. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.