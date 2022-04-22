"Россия придерживала газ": Зеленский обвинил Кремль в шантаже всего демократического мира

Украинский президент считает, что Россию больше нельзя считать надежным торговым партнером.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Российскую Федерацию в провоцировании умышленного роста цен на энергоносители в Европе и в целом в демократическом мире.
Об этом он заявил в своем обращении к Всемирному банку.
“Имея достаточный экспортный потенциал, они постоянно придерживали газ, чтобы создать болезненные ценовые условия для европейских потребителей. Чтобы люди давили на свои правительства внутри государства ради политических интересов России”, — подчеркнул украинский лидер.
По словам Зеленского, примеров такого шантажа со стороны Кремля достаточно, и все эти примеры "свидетельствуют, что Россия больше не может считаться нормальным и надежным поставщиком энергоресурсов, нормальным и надежным торговым партнером".
Напомним, в шестом пакете санкций Евросоюза против страны-агрессора России планируется нефтяное эмбарго.
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