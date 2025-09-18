Россия придумала фейк об "украинском дроне" в Литве: какая цель лжи

Дрон / Иллюстративное фото / © Укроборонпром

Российские пропагандистские ресурсы запустили очередной фейк — на этот раз о якобы «украинском дроне», замеченном в Литве вблизи границы с Беларусью. В качестве «доказательства» они демонстрируют ролик с квадрокоптером, на корпусе которого нанесена надпись на украинском.

Об этом сообщил украинский Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что по опубликованным кадрам невозможно определить точное место съемок: в видео отсутствуют какие-либо ориентиры, а монтаж указывает, что дрон и пограничная табличка могли сниматься в разных местах.

Речь идет об обычном бытовом квадрокоптере, который доступен в свободной продаже. Нанести на него любую надпись может каждый, поэтому подобное видео легко срежиссировать.

Российский фейк об «украинском дроне» в Литве

Фейк начал распространяться с анонимного TikTok-аккаунта с признаками бота. Кроме ролика с «украинским дроном», там есть несколько случайных малосодержательных видео, а такая же аватарка используется еще в нескольких аналогичных аккаунтах. Характерная деталь — в самом ролике обозначен российский пропагандист Алексей Стефанов — бывший корреспондент RT в странах Балтии, которого в 2024 году выслали из Латвии за деятельность против национальной безопасности.

"Основная цель подобной дезинформации — навязать мнение об «украинском следе» в провокациях, которые на самом деле осуществляет Россия. Таким образом россияне пытаются повлиять на общественное мнение в государствах Европы и дискредитировать Украину», — отметили в ЦПД.

В ведомстве также отметили, что запуск этого фейка направлен на отвлечение внимания от реальных провокаций, которые организует сама Россия. Показательно, что публикация видео совпала по времени с сообщениями о зафиксированном в июле российском дроне «Гербера», запущенном с территории Беларуси. Его полет был частью спланированной операции для проверки системы ПВО и запугивания жителей Литвы.

Напомним, два российских беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы 10 сентября, вслед за атакой на Польшу. В НАТО считают, что целью было проверить скорость реакции Альянса.

Заметим, над Польшей 10 сентября зафиксировали от 22 до 25 российских дронов, пять из которых летели в сторону базы НАТО, которая используется для поставки помощи Украине. Три беспилотника были сбиты.