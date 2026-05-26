Россия придумывает способы набрать новое "пушечное мясо": что на этот раз выдал Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников войны против Украины и членов их семей от погашения просроченных кредитов.

Об этом пишет The Moscow Times.

Документ распространяется на тех, кто заключил контракт с Министерством обороны РФ с 1 мая 2026 г. на срок не менее одного года.

Общая сумма долгов таких военнослужащих и супругов не должна превышать 10 миллионов рублей. Списание будет возможно только по кредитам, взятым к заключению контракта, и при условии наличия вступившего в силу решения суда о взыскании задолженности или исполнительного листа.

Впервые Путин разрешил участникам СВО и их родственникам не выплачивать просроченные кредиты еще в ноябре 2024 года. Тогда норма касалась задолженностей по ссудам, взятым до 1 декабря 2024 года.

Если военнослужащий погибнет на фронте или умрет из-за ранения, травмы, контузии, а также если он получит инвалидность I группы, то все кредитные обязательства членов его семьи подлежат полному прекращению. Это правило действует независимо от того, когда именно человек был призван или подписал контракт.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нынешняя ситуация на фронте является лучшей для Украины с начала полномасштабной войны. По его словам, после периода борьбы за выживание и стойкость война перешла в фазу «чистой математики».

Стубб также подчеркнул, что соотношение потерь свидетельствует о серьезных проблемах русской армии, а поддержка войны внутри России постепенно снижается.

К слову, президент Владимир Зеленский во время встречи с фракцией «Слуга народа» заявил, что при наличии гарантий безопасности существует возможность завершения «горячей фазы» войны до ноября 2026 года. По словам народной депутатки Ольги Василевской-Смаглюк, глава государства подчеркнул важность не допустить нового обмана со стороны России после возможного прекращения огня.

Также на встрече обсуждались евроинтеграция Украины и перспективы открытия переговорных кластеров из ЕС. Зеленский подчеркнул важность сохранения единства Верховной Рады в условиях войны.

