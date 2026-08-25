Россия пригрозила Британии расплатой по технологии Storm Shadow для Украины: чем пугает Москва

Кремль / © unsplash.com

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Россия в истерике и угрожает атаковать британские заводы, производящие дроны и компоненты ракет для Украины, после того как Лондон согласился поделиться технологиями производства дальнобойных ракет Storm Shadow.

Об этом сообщает Telegraph.

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Влиятельный советник Владимира Путина, Андрей Федоров, во время выступления на BBC Newsnight заявил, что Москва не будет «на 100% исключать» возможность «полувоенных действий» против британских заводов.

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«Могут быть разные политические шаги, и я не могу на 100 процентов исключить, что могут быть, например, какие-то полувоенные», — сказал грозно он.

Бывший замминистра иностранных дел России уверяет, что на Путина оказывают давление, чтобы он «принял определенные меры» против Британии. Однако в России предупреждают, что «рано или поздно может быть не только устная, но и, возможно, некая видимая реакция России на Великобританию».

Советник Путина прямо не сказал, как Москва будет атаковать, он предположил, что производитель беспилотников или компонентов ракет Storm Shadow может стать мишенью кибератаки из «неизвестных источников».

«На них может быть совершено нападение не со стороны России, а из… неизвестных источников», — сказал Федоров.

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Россия осудила решение Британии поделиться разведывательными данными по ракетам Storm Shadow из Украины, назвав это «подливкой масла в огонь» войны.

Собственные украинские Storm Shadow — последние новости

Напомним, 24 августа Великобритания одобрила запрос Украины на собственное производство ракет Storm Shadow. К проекту также подключится французская промышленность. По словам британского премьера, с призывом поделиться технологиями ракет обратился президент Владимир Зеленский.

По данным ABC, собственное производство ракет снимает политические табу и зависимость от медленных поставок. Решение Британии открыло путь к точным ударам по военно-логистическим объектам в глубоком тылу РФ.

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