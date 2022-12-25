Россия пригрозила Кишиневу "катастрофой" из-за сотрудничества с НАТО: в Молдове отреагировали

Недавно в МИДе России заявили, что усиление сотрудничества Молдовы со странами НАТО "подрывает" безопасность этого государства.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выступил с угрозами Молдове, заявив о "катастрофе" из-за ее сотрудничества с НАТО. Так, по его словам, "активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах является фактором, в большей степени подрывающим безопасность самой Молдовы".

В Молдове отреагировали на очередной упрек Кремля, и заявили, что Молдова – мирное, нейтральное и свободное государство.

"Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе и через НАТО – самый сильный военно-политический альянс в мире. Нам нужна вся солидарность наших друзей для преодоления многочисленных гибридных вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Мы – свободная страна и будем решать, как развивать нашу страну", – заявил спикер МИД Молдовы Даниэль Водэ.

В Молдове заговорили о вероятности нападения России

На днях руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия планирует вторгнуться в Молдову в 2023 году, а реализация этого сценария зависит от развития войны в Украине. По его информации, Россия намерена "идти дальше", чтобы создать коридор с непризнанной Приднестровской республикой, территория которой является суверенной частью Молдовы.

В то же время бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун назвал заявление Молдовы относительно вероятного нападения России в 2023 году критическим. Он подчеркнул, что для того, чтобы дойти армии РФ в Молдову после Бахмута, есть еще несколько городов в Украине.

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