Россия пригрозила Молдове "вовлечением в конфликт" из-за украинских самолетов F-16

В пятницу, 20 сентября, МИД Российской Федерации обратился к Республике Молдова с требованием не вмешиваться "в конфликт в Украине". Предупреждение касается информации о предполагаемом расположении на авиабазе Мэркулешты некоторых самолетов F-16, которые предназначаются для Украины.

Об этом сообщает румынское издание Digi24 со ссылкой на агентства EFE и ТАСС.

"Мы еще раз упорно просим Кишинев воздержаться от необдуманных шагов, которые могут превратить Республику Молдова в участника конфликта в Украине", — заявила на пресс-конференции представительница МИД России Мария Захарова.

По ее словам, у россиян появилась информация о планах Румынии отправить в Молдову мобильную станцию технического обслуживания истребителей F-16 с целью их дальнейшего размещения на аэродроме Мэркулешты.

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"Это новое подтверждение того, что Кишинев готовит почву для предоставления инфраструктуры молдавского аэропорта для приема самолетов, переданных Западом для нужд украинской армии", — продолжила Захарова.

Представитель российского МИД заявила, что в Молдове происходит "процесс милитаризации" и обвинила в этом Германию, Францию, Польшу и страны Балтии.

Захарова пригрозила властям Кишинева во главе с проевропейским президентом Майей Санду, что "безответственные игры" могут иметь "трагические последствия, которые вредят безопасности".

Сообщения о якобы размещении в Республике Молдова самолетов F-16, предназначенных для Украины, появились еще в августе, когда Кишинев опроверг их и обвинил Москву в реакции на "фейковые новости в Интернете".

Аэродром Мэркулешты – авиабаза, расположенная в северной части Республики Молдова.

Напомним, украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии.

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