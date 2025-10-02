ТСН в социальных сетях

Россия пригрозила жестким ответом на план ЕС относительно репараций Украине

ЕС планирует направить замороженные российские активы в поддержку Украины, но Москва назвала эту идею «бесполезной» и пригрозила жестким ответом.

ЕС, Украина, Россия

ЕС, Украина, Россия / © La Gran Epoca

Европейский Союз предложил направить замороженные российские средства на выплату ссуд для Украины, которые впоследствии планируют компенсировать за счет военных репараций от Москвы. В Кремле эту идею сразу раскритиковали.

Об этом пишет Sky News.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что концепция выглядит «бредной» и не подлежит обсуждению.

Москва подчеркнула, что любые действия ЕС против ее активов получат «очень жесткий» ответ. В Кремле предупредили о наличии достаточного арсенала политических и экономических инструментов, которые могут быть задействованы в ответ.

По данным ЕС, из около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов более 247 миллиардов размещены именно в Европе. Самая большая сумма — 185 миллиардов долларов — находится в Бельгии.

Напомним, глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп утверждал в эксклюзивном интервью ТСН, Германия работает над использованием российских «замороженных» активов для закупки оружия для нужд Украины.

