Россия пригрозила жестким ответом на план ЕС относительно репараций Украине

Европейский Союз предложил направить замороженные российские средства на выплату ссуд для Украины, которые впоследствии планируют компенсировать за счет военных репараций от Москвы. В Кремле эту идею сразу раскритиковали.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что концепция выглядит «бредной» и не подлежит обсуждению.

Москва подчеркнула, что любые действия ЕС против ее активов получат «очень жесткий» ответ. В Кремле предупредили о наличии достаточного арсенала политических и экономических инструментов, которые могут быть задействованы в ответ.

По данным ЕС, из около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов более 247 миллиардов размещены именно в Европе. Самая большая сумма — 185 миллиардов долларов — находится в Бельгии.

Напомним, глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп утверждал в эксклюзивном интервью ТСН, Германия работает над использованием российских «замороженных» активов для закупки оружия для нужд Украины.